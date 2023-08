VR aikoo uudistaa juniensa ulkoasun, uutta visuaalista ilmettä etsitään kilpailun kautta

VR aikoo tulevina vuosina uudistaa juniensa visuaalisen ilmeen. Yhtiö järjestää yhteistyössä muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamon kanssa ideakilpailun, jonka voittajan ehdotus toteutetaan yhteen kaukoliikenteen junavaunuun vuoden 2024 alussa. Lisäksi VR suunnittelee käyttävänsä voittajan luomaa ulkoasua koko kalustossaan tulevaisuudessa.

VR on hankkinut uutta lähi- ja yöjunakalustoa, joka saadaan liikenteeseen vuosien 2025 ja 2026 aikana. Yhtiö toteaa tiedotteessa, että uuden kaluston myötä on sopiva hetki suunnitella junien ulkoasun yhdenmukaistamista. Kauko- ja lähijunien nykyinen ulkoasu on peräisin vuodelta 2010.

– Haemme kilpailussa ideaa, joka on ikoninen, aikaa kestävä, tyylikäs sekä tunnistettava ja erottuva, sillä tulevaisuudessa Suomen raiteilla voi olla muidenkin junayhtiöiden junia, sanoo tiedotteessa VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Kilpailussa suunnitellaan uusi ilme kaksikerroksiseen IC-kaukojunaan ja yksikerroksiseen lähijunaan. VR:n mukaan kaukojunan ehdotuksessa tulee esittää idea palveluvaunun erottautumisesta sekä lähijunan ja kaukojunan erilaisista rooleista. Voittajan työn pohjalta laaditaan tarroitussuunnitelmat eri juna- ja vaunutyypeille.

Markula kertoo, että uusi ja vanha ilme tulevat kulkemaan rinnakkain jonkin aikaa, koska koko kaluston teippauksen uusiminen kestää useita vuosia.

Kilpailu alkaa 23. elokuuta ja päättyy 20. marraskuuta. Siihen voi osallistua yksin tai työparina tai -ryhmänä. Palkintosumma on 30 000 euroa. Kilpailun aineisto löytyy VR:n verkkosivuilta.