Turun Pitkämäessä tehdään liikuntasaumojen korjaustyötä Uhrilähteenkadun risteyssillan kohdalla keskiviikosta alkaen. Työt kestävät ensi viikon keskiviikkoon, tiedottaa Turun liikennekeskus.

Yksi ajokaista on pois käytöstä. Päivittäinen työaika on aamuseitsemästä iltaseitsemään. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.