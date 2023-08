Opetusmenot karkaavat Turun budjetista – tuore ylitysennuste on 26,5 miljoonaa

Turun kasvatus- ja opetuspuolen tulot ovat ylittämässä vuoden 2023 talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla, mutta menojen kohdalla ylitystä on tapahtumassa peräti 28,6 miljoonaa. Niinpä tuorein ylitysennuste on nettona 26,5 miljoonaa.

Talousarviossa nettomenoiksi on kirjattu 342,6 miljoonaa euroa, mutta ennuste puhuu yli 369 miljoonasta. Budjettiylitys olisi prosenteissa 7,7.

Numerot esiintyvät Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 toiminnan ja talouden toisessa osavuosikatsauksessa. Sitä käsiteltiin lautakunnassa tiistaina. Tosin tarkempaa tietoa budjettiylityksistä saadaan vasta kolmannen katsauksen yhteydessä myöhemmin syksyllä.

– Monien kustannusten nousut voivat vielä muuttaa tilannetta esimerkiksi henkilöstön, varhaiskasvatuksen, palvelusetelimenojen tai työvoiman vuokrauksen osalta, kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen ja talouspäällikkö Jaana Seikkula kirjoittavat lautakunnan esityslistalla.

Henkilöstökulut näyttävät karkaavan talousarviosta 15,5 miljoonaa euroa. Palkkaratkaisun kontolle menee liki puolet. Turku on tarvinnut myös lisäväkeä, koska alle kolmevuotiaiden määrä varhaiskasvatuksessa on kasvanut, samoin oppilaiden määrä perusopetuksessa. Lukion opettajien tuntimäärä on noussut, kun sisäänottomääriä on lisätty.

Palveluiden osto on ylittämässä budjetin 8,3 miljoonalla. Palvelusetelimenot ovat kasvussa, kun yksityisten tuottajien hinnat ovat nousseet ja asiakasmaksuosuudet pienentyneet. Ylityksiä löytyy myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kohdalla.