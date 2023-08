Föli valmistautuu optioilla vuoden 2025 runkolinjauudistukseen – päätökset koskevat LS-Liikennelinjoja ja Nobinaa

Turun seudun joukkoliikenne Föli valmistautuu heinäkuun 2025 suureen linjastouudistukseen eli niin sanottujen runkolinjastojen tuloon. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on kilpailuttanut vuosina 2019–2023 viisi liikennöintisopimusta, jotka sisältävät option runkolinjastoon siirtymisestä. Lautakunta päätti tiistaina noiden optioiden lunastamisesta heinäkuusta 2025 alkaen.

Optio tarkoittaa suomeksi sitä, että runkolinjastoon on mahdollista siirtyä tilaajan eli Fölin yksipuolisella päätöksellä ilman, että sopimushintoja muutettaisiin muuttuvien reittien tai suoritteiden takia. Päätöksiä piti tehdä jo nyt, jotta liikennöitsijöille jäisi riittävä aika varautua runkoliikenteen alkuun.

– Esimerkiksi uusien kuljettajien rekrytointitarve runkolinjastoon on noin sata henkeä, ja varmuus rekrytoinneista on saatava riittävän aikaisin, suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa kirjoittaa lautakunnan esityslistalla.

Tulevat runkolinjat liikennöivät isoilta asuinalueilta Turun keskustaan, minkä lisäksi keskustan ulkopuolelle on tulossa kehälinja. Näillä linjoilla Föli-bussien on määrä kulkea niin tiheään, ettei matkustajilla ole tarvetta tuijottaa aikatauluja.

Tiistain optiopäätökset koskevat viittä keskeistä linjapakettia. Kolmessa Fölin sopimuskumppanina on turkulaisten perheyritysten omistama LS-Liikennelinjat Oy. Kahdessa kumppanina on Nobina Oy, joka on ruotsalaisen Nobina AB:n tytäryhtiö Suomessa.