Finnlinesin uusi laiva lähtee neitsytmatkalle Naantalista syyskuun puolivälissä – Finnsiriuksesta löytyy muun muassa ulkoporeallas ja koirien leikkipaikka

Finnlinesin uusi Finnsirius-laiva lähtee neitsytmatkalle matkustajineen Naantalista Långnäsin kautta Kapellskäriin perjantaina 15. syyskuuta.

Finnsirius on ensimmäinen Finnlinesin kahdesta uudesta Superstar-luokan rahti-matkustajalaivasta. Laivasta löytyy muun muassa isot panoraamaikkunat, lasikattoinen terassialue sekä kylpyläosasto ulkoporealtaalla. Käytettävissä ovat myös joogasali ja kuntosali.

Laivalla löytyy seitsemän baaria ja ravintolaa. Perinteisen laivabuffetin lisäksi ruokaa on tarjolla Fisherman’s Bistrossa, Barrel Bay Bar & Tapasissa sekä Micke’s Wine & Dine -ravintolassa. Ruokalistojen suunnittelussa on ollut mukana tunnettu suomalaiskokki Henri Alén.

Laivan suunnittelussa on ajateltu myös lapsia. Fisherman’s Bistrossa on lapsiperheille oma alue. Lapsille ja nuorille löytyy myös sisä- ja ulkoaktiviteettitilat. Muun muassa katetulla ulkokannella on kiipeilyseinä.

Laivalla on erilaisia hyttivaihtoehtoja. Matkustaja voivat valita perushyteistä aina kuuden hengen hytteihin tai sviitteihin. Myös lemmikkihyttejä on saatavilla, ja näiden hyttien läheisyydestä löytyy ulkoilutuspaikka sekä aidattu alue, jossa koirat voivat leikkiä vapaina.

Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitille voi aiemmasta poiketen matkustaa myös ilman ajoneuvoa. Syyskuun puolivälistä alkaen Turusta on joukkoliikenneyhteys Naantalin satamaan. Myös Långnäsin ja Maarianhaminan sekä Kapellskärin ja Norrtäljen välillä on julkinen reittiliikenne.

Finnsirius lähtee Naantalista aamupäivisin. Maanantaista keskiviikkoon lähtö on kello 11.45 ja torstaista sunnuntaihin kello 10.30. Matka-aika on 8–9 tuntia.

