Varha palkkaa lisää henkilökuntaa hoitotakuun kiristyessä

Hoitoon pääsyn enimmäisajat perusterveydenhuollossa tiukentuvat koko Suomessa syyskuun alussa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha varautuu hoitotakuun kiristymiseen muun muassa palkkaamalla lisää henkilökuntaa, laajentamalla itse- ja omahoitopalveluiden sekä etäpalveluiden tarjontaa ja yhtenäistämällä alueen terveysasemien työtä.

Tiukentuneen hoitotakuun astuessa voimaan terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle on päästävä 14 vuorokaudessa, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu on syyskuun alusta neljä kuukautta. Tällä hetkellä perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa kuudessa kuukaudessa.

– Tavoitteenamme on saada rekrytoitua nykyisen henkilöstön lisäksi sote-keskus-palveluihin yhteensä 20 terveyskeskuslääkäriä ja 20 avoterveydenhuollon hoitajaa, joista osa työskentelee etäpalvelussa. Tarvitsemme myös kolme muistihoitajaa, 15 fysioterapeuttia, 15 psykiatrista sairaanhoitajaa, seitsemän hammaslääkäriä ja seitsemän suuhygienistiä lisää, avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki kertoo tiedotteessa.

Myös suun terveydenhuollossa varaudutaan työntekijäresurssin lisäämiseen.

– Suun terveydenhuollon asiakas- ja potilaspalvelun aukioloaikoja on kevään aikana yhdenmukaistettu alueella. Lisäksi kehitämme sähköisiä ajanvaraus- ja asiointipalveluja. Tästä esimerkkinä Omaolo-palvelussa hampaiden tai suun alueen oirearvio. Kehitämme myös yhteistyötä yksityisten palvelutuottajien kanssa ja laajennamme palvelusetelitoimintaa koko alueelle, suun terveydenhuollon johtaja Marina Merne-Grafström tiivistää.

Jatkossa päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvä hoidon tarpeen arviointi tehdään avoterveydenhuollossa.

– Valmistelussa on myös moniammatillinen digitaalinen mielenterveysklinikka, jonka toiminta pyritään käynnistämään syyskuun aikana. Alkuvaiheessa se palvelee Turun, Paraisten, Naantalin, Loimaan ja Kemiönsaaren asukkaita. Mielenterveysklinikalla järjestetään etävastaanottoja sekä jatkossa mahdollisuuksien mukaan etäryhmiä ja muita digitaalisia palveluita, päihde- ja mielenterveyspalveluiden johtaja Tommi Väyrynen kuvaa.

Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Määräaika koskee ensimmäisen hoitotapahtuman järjestämistä.

– Kaikki asiat eivät kuulu tiukentuneeseen hoitotakuuseen, kuten esimerkiksi kroonisten sairauksien hoitosuunnitelman mukaiset hoitotapahtumat. Nämä vastaanotot ajoitetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti, Vainiomäki kertoo.

