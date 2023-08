Maskussa nostettiin maanantaiaamuna salkoihin pride-liput ensimmäistä kertaa.

Liput nostivat salkoihin Maskussa kesäkuussa aloittanut kunnanjohtaja Miira Raiskila yhdessä Maskun nuorisovaltuuston jäsen Sonja Lumiaisen kanssa.

– Keskusteltuani asiasta Maskun kunnanhallituksen kokouksessa linjasin, että Maskun kunta osoittaa tukensa yhdenvertaisten ihmisoikeuksien puolesta sateenkaariliputuksella kunnanvirastolla, Raiskila sanoo tiedotteessa.

Maskun pride-liputuksen ajankohta valikoitui Turun Pride -viikon mukaan. Raiskila kuitenkin peräänkuuluttaa yhtenäistä linjaa kuntien kesken.

– Olen ottanut asian yhteisesti esille maakuntamme kunnanjohtajien keskustelussa. Ideaalitilanteessa kunnat viettäisivät pride-juhlaa samaan aikaan, nyt juhlinta hajoaa pitkin kesää eri puolilla Suomea.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Neljä pride-lippua liehuu kunnanviraston edustalla Turku Pride -tapahtuman ajan 21.–27.8.

– Jokainen kuntalainen on yksilö. Riippumatta mistään henkilöön liittyvästä syystä kuntalaisella on oikeus palveluihin, osallisuuteen ja turvalliseen ympäristöön. Yhdenvertaisuustyö ei koske vain vähemmistöjä, vaan se tekee kunnasta paremman aivan jokaiselle. Kunta on kaikkia kuntalaisia varten, kunnanjohtaja toteaa.

Sonja Lumiaiselle oli tärkeää ehtiä nuorisovaltuuston puolesta mukaan lipunnostoon ennen koulun alkamista maanantaiaamuna.

– Asia on tosi tärkeä, ja on hyvä, että nuorisovaltuusto on mukana osoittamassa tukea, Lumiainen sanoo.

Myös Salossa Turku Pride -viikko aloitettiin liputuksella. Salossa salkoihin nostettiin sateenkaaren väriset Pride-viirit. Kaupunki tiedotti asiasta viestipalvelu X:ssä.

Hyvää Pride-viikkoa! 🏳️‍🌈 Viikko aloitettiin #Pride -viirien nostolla. Tilaisuudesaa olivat mukana #SalonKaupunki kaupunginhallituksen pj. Saku Nikkanen, Salon nuorisovaltuuston pj. Mikael Kalintiv, varapj. Riku Hatakka ja viestintävastaava Anna Muuri. #PrideViikko pic.twitter.com/RuykyejCtf — Salon kaupunki (@Salonkaupunki) August 21, 2023

Lue myös: Vain viisi Varsinais-Suomen kuntaa osallistuu Pride-juhlintaan – "Monilla pienillä paikkakunnilla on ahdasmielinen ilmapiiri"