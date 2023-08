Turun kaupunki juhlii Turku Pride -viikkoa koko kuluvan viikon. Viikon kunniaksi sateenkaariliput liehuvat Kauppatorilla ja Kirjastosilta valaistaan sateenkaaren väreissä. Tarjolla on myös runsaasti ohjelmaa kaikille turkulaisille ja täällä vieraileville. Pride-viikon tapahtumista löytyy muun muassa työ- ja askartelupajoja, sateenkaarikirppistä, museokierroksia sekä Open mic -iltaa.

Viikon päätapahtuma on lauantain kulkue, joka etenee kello 12 lähtien Vanhalta Suurtorilta keskustan läpi Puolalanpuistoon. Kulkueeseen osallistuu kaupungin johtoa ja muita henkilökunnan edustajia. Turun kaupungin kulkueblokin tunnistaa The (B)oldest city in Finland -banderollista. Turun Sanomat näyttää kulkueen suorana lähetyksenä.

Puolalanpuistossa vietetään puistojuhlaa kello 13 alkaen. Turun pormestari Minna Arve pitää puistojuhlassa tervehdyspuheen.

Tämän vuoden Pride-viikon teemana on saavutettavuus ja esteettömyys, ja suunnittelussa onkin osallistettu Turun kaupungin esteettömyysraatia.

Turun kaupunki kertoo olevansa tapahtumassa vahvasti läsnä, sillä haluaa edistää yhdenvertaisuutta monin tavoin vuoden jokaisena päivänä.

Koko viikon ohjelma löytyy tapahtuman verkkosivuilta.