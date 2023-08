Suuri heinäpaalivarasto syttyi tuleen Salossa

Heinäpaalivarasto palaa Salon Rekijoentiellä. Pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Sebastian Holm arvioi, että sammutustyöt jatkuvat aamupäivään. 750-neliöinen rakennus jää kuitenkin todennäköisesti pystyyn. Heinäpaaleja tyhjennetään varastosta.

Palo on rajattu varastorakennukseen eikä aiheuta enää leviämisvaaraa. Holm kertoo, että varastosta parinkymmenen metrin päässä on kaksi navettaa, joissa on lehmiä. Tuli ei kuitenkaan levinnyt varastorakennuksesta muualle ja tuulen suunta on suotuisa, joten eläimet eivät kärsi myöskään savusta.