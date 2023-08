Koirien kiinnipitoaika päättyi ja vesilintujen sekä karhun metsästyskausi alkaa

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyi 19. elokuuta. Kiinnipitoajan päätyttyäkin koiran irti pitäminen edellyttää lupaa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Koiranomistajan kannattaa myös huomioida, että vaikka koira olisi luvallisesti vapaana esimerkiksi metsästyskäytössä, tulee sen olla aina omistajan hallittavissa.

Sunnuntaina puoliltapäivin alkaa vesilintujen metsästyskausi, joka jatkuu joulukuun loppuun asti. Poliisi valvoo tehostetusti metsästyksen aloitusta koko maassa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Erävalvontaa toteutetaan yleisvalvonnalla ja kohdennetulla valvonnalla 20.–21. elokuuta.

Maa- ja metsätalousministeriön antamalla asetuksella kielletään vesilintujen hämärämetsästys auringonlaskua seuraavan tunnin päättymisestä alkaen aina auringonnousua edeltävän tunnin alkuun saakka.

Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi alueilla, joilla on todettu lintujen joukkokuolemia tai lintuinfluenssaa.

Sunnuntaina alkaa myös karhun metsästys. Karhukantaa on Suomessa säädelty niin sanotulla kannanhoidollisella metsästyksellä. Karhun metsästyskiintiö on 180 karhua metsästyskaudella vuosina 2023–2024. Kiintiö on 166 karhua vähemmän kuin edellisellä kaudella.