Inkilänkatu on suljettu liikenteeltä Pitkämäessä Vakka-Suomentien kohdalta, tiedottaa Turun liikennekeskus. Liikennöinti katkaistaan maanantaina 21.elokuuta ja kulku kiinteistöille tapahtuu Klinkkerinkadun kautta. Inkilänkatu on katkaistuna liikenteeltä 31.joulukuuta asti. Paikalla on liikenneopasteet.

Inkilänkadun sulkeminen liittyy Pukkilan asemakaava-alueen rakentamiseen.