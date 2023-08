Kanadassa Brittiläisen Kolumbian pääministeri David Eby ilmoitti pitämässään tiedotustilaisuudessa provinssiin hätätilan maastopalojen vuoksi. Pääministeri kehotti pysymään valppaana, kuuntelemaan paikallisia viranomaisia ​​ja noudattamaan evakuointikäskyjä sekä välttämään tarpeettomia matkustamista tuhoalueille, kertoo muun muassa CBC News.

Hätätila julistettiin, kun nopeasti leviävä metsäpalo tuhosi koteja lähellä West Kelownaa. Tilanteen ei odoteta helpottuvan lauantain aikana. Evakuointimääräyksen alaisten ihmisten määrä Brittiläisessä Kolumbiassa nousi 4 500:sta 15 000:een tunnissa, ja yli 20 000 on evakuointihälytyksen alaisuudessa.

Espanjan Teneriffalla laajan maastopalon sammuttamisessa on edistytty, mutta palo ei ole vielä hallinnassa, kertovat paikalliset tiedotusvälineet.

Palo on tähän mennessä tuhonnut noin 5 000 hehtaaria maastoa ja sen ympärysmitta on 50 kilometriä. Yli 4 500 ihmistä on evakuoitu kodeistaan. Jopa viiden kunnan asukkaita on evakuoitu liekkien läheisyydestä. Palo on saanut aikaan liki neljän kilometrin korkeuteen kohoavan savupatsaan. Maastopalo syttyi Teide-tulivuorta ympäröivässä kansallispuistossa tiistai-iltana.