Paraisten torilla aletaan viimein toimiin

Paraisten kaupunginvaltuustoon tuotiin huhtikuussa Mika Peltokorven (ps) johdolla aloite, jossa esitettiin Paraisten keskustan torin uudistamista.

Aloitteessa ehdotettiin, että vanha taksiasema puretaan ja tilalle tehdään rakennus, joka sisältää ainakin kahvilan, yleisövessan ja turisti-infon.

Lisäksi aloitteessa esitettiin muun muassa valaistukseen panostamista ja myyntikojujen suunnittelemista torialueelle.

Paraisten kaupunginhallitus käsitteli aloitetta toukokuun kokouksessa ja päätti lähettää sen elinvoimatoimialan valmisteltavaksi.

Kuluvalla viikolla asia palasi kaupunginhallituksen pöydälle, kun maanantain kokouksessa käytiin läpi asiaa valmistelleen elinvoimapäällikkö Maria Leppäkarin selvitystä asiasta. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.

Leppäkari toteaa selvityksessä, että torin kehittäminen on ollut usean vuoden projekti ja suunnitelmia on tehty jo vuonna 2014. Myös taksiaseman purku on jo saanut kaupunginhallituksen hyväksynnän, mutta kiinteistön purkaminen on viivästynyt.

Elinvoimapäällikkö tekikin huhtikuussa aloitteen taksiaseman purkamisesta ja asetti sitä varten sisäisen työryhmän. Asiasta on myös käynnistetty erinäisiä selvityksiä esimerkiksi luvista, piirustuksista ja vuokrasopimuksista.

Selvityksen mukaan kevään aikana on pidetty tapaamisia torimyyjien, taksiyrittäjien ja yhdistysten kanssa. Kesäkuussa kaupungin edustajat keräsivät juhannustorilla kävijöiden huomioita ja toiveita torista osana kaupungin demokratia- ja osallisuushanketta.

Leppäkarin mukaan työtä asukkaiden osallistamiseksi torin ja keskustan kehittämisessä jatketaan. Paraisten kirjaston sisäänkäynnin yhteydessä on ilmoitustaulu, johon voi käydä kirjaamassa toivomuksensa, ja sosiaalisessa mediassa julkaistaan sähköinen kysely elokuussa.

Kerätyn aineiston pohjalta rakennetaan konkreettinen kehittämisehdotus, joka esitellään Leppäkarin mukaan myöhemmin syksyllä.