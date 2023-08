Poliisi tehovalvoo pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden käyttäytymistä ensi viikolla

Poliisi valvoo tehostetusti suojatiesääntöjen noudattamista sekä pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden käyttäytymistä liikenteessä ensi viikolla. Aktiivisen tarkkailun alla on muun muassa se ajetaanko jalkakäytävillä sekä noudatetaanko väistämissääntöjä ja liikennevaloja.

– Valvontapäivänä puutumme myös suojaamattomien tienkäyttäjien liikkumista haittaavaan ja vaarantavaan pysäyttämiseen ja pysäköintiin muun muassa suojateiden läheisyydessä, pyöräteillä ja -kaistoilla, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Suojaamattomien tienkäyttäjien osuus tieliikenteen kuolonuhreista Suomessa viime vuonna oli 34 prosenttia.

– Näissä luvuissa ovat mukana moottoroidut kaksipyöräiset ajoneuvot. Tästä syystä näiden tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden tulee olla jatkuvasti liikenneturvallisuustyön keskiössä, Kallio korostaa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tänä vuonna tammi-kesäkuussa tieliikenteessä on menehtynyt kolme pyöräilijää, 10 jalankulkijaa ja 8 moottoripyöräilijää, muttei yhtään mopoilijaa. Loukkaantuneita samoissa ryhmissä on yhteensä 530, joista suurimpana ryhmänä on pyöräilijät (200 loukkaantunutta).

– On hyvä huomioida, että kaikki pyöräilijöiden onnettomuudet, varsinkaan niin sanotut yksittäisonnettomuudet, joissa ei ole muita osallisia, eivät tule poliisin tietoon ja eivät täten päädy viralliseen tilastoon. Todellisuudessa loukkaantuneiden määrä on merkittävästi suurempi kuin tässä virallisessa tilastossa, Kallio muistuttaa.

Suojaamaton tienkäyttäjä on kansainvälisessä käytössä oleva termi, ja sillä tarkoitetaan muun muassa jalankulkijoita, pyöräilijöitä, esimerkiksi sähköskuuttien kuljettajia sekä muita heikommin suojattuja tiellä liikkuvia kuten mopoilijoita.