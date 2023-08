Saariston minkeistä ja supikoirista kaivataan havaintoja, vieraslajien tehopyyntiä tehdään suunnitelmallisesti

TS Turku

Saariston vieraspetopyynnit ovat käynnissä koko merialueen saaristossa Virolahdelta Tornioon, kertoo Metsähallitus. Tehopyynnin tavoitteena on tyhjentää ja pitää tyhjänä laajoja saaristoalueita minkistä ja supikoirasta, ja siten parantaa taantuneen saaristolinnuston elinmahdollisuuksia. Metsähallituksen mukaan tuloksia on saavutettu jo useilla saaristoalueilla, joilla linnusto on elpynyt ja vieraspetojen aiheuttamien lintutuhojen määrä on vähentynyt.

Pyyntiä tehdään järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Ulkosaaristosta alkanut vieraspedoista vapaiden alueiden rakentaminen on levittäytymässä sisemmäs saaristoon. Nyt pyynnin piiriin tulee yhä enemmän saaria, joilla retkeillään ja joilla on vapaa-ajanasutusta.

Saaristossa liikkujien ja mökkiläisten havainnot vieraspedoista ovat tärkeässä roolissa pyyntejä suunniteltaessa. Kaikki saaristossa liikkujat voivat osallistua vieraspedoista vapaan saariston saavuttamiseen ja linnustonsuojeluun ilmoittamalla petohavaintonsa osoitteessa laji.fi/ilmoita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lue lisää: Alkukesän murhenäytelmä saaristossa paljasti vieraspetojen tuhot – minkin ja supikoiran metsästykseen kaivataan lisää volyymia

Mökkiläiset mukaan vieraspetopyyntiin – Mökkirannoilla elävät minkit ja supikoirat vaaraksi vesilinnuille