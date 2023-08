Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi törkeän ”turvatili” -petossarjan esitutkinnan. Kokonaisuuteen liittyy myös Porvoossa toiminut laaja rahanpesuverkosto. Rikoskokonaisuus siirtyy nyt syytäjälle syyteharkintaan.

Kesäkuun alussa iäkkäille ihmisille oli soitettu ja hätäännystä hyväksikäyttäen erehdytetty uhrit siirtämään varojaan pois omalta tililtä niin kutsutulle "turvatilille". Puheluissa näiden tilien väitettiin olevan turvatilejä, missä varat olisivat turvassa viruksilta ja kyberhyökkäyksiltä.

– Tosiasiassa mitään häiriö- tai kiiretilannetta ei ole ollut, vaan kohdetilit ovat olleet rikollisten määräysvallassa ja niiltä varat on siirretty suunnitelmallisesti ja nopeasti eteenpäin toisille tileille, ostettu virtuaalivaluuttoja sekä osa varoista on nostettu käteiseksi. Näin rikolliset ovat saaneet häivytettyä varojen alkuperää. Näistä tekotavoista koostuvat tutkittavana olleet epäillyt törkeät ja perusmuotoiset rahanpesurikokset, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare.

Rikoskokonaisuudessa on ollut tukittavana kahdeksan erillistä törkeää petosta, joiden uhrit asuvat eri puolilla Suomea. Rikosvahinkoa tapauksissa on aiheutettu yhteensä 87 700 euroa. Näistä poliisi on onnistunut saamaan takaisin noin 20 000 euroa.

Rikokset on tehty 6.–8.kesäkuuta välisenä aikana Porvoossa. Kokonaisuudessa on yhteensä 15 rikoksesta epäiltyä, joista yksi päätekijä on edelleen vangittuna.

– Osaa puheluita soittaneista epäillyistä emme ole toistaiseksi tunnistaneet tai tavoittaneet, sanoo Springare.

Poliisi muistuttaa kansalaisia, että poliisi, pankki tai mikään muukaan vastuullinen taho ei koskaan pyydä tekemään kiireellisiä tilisiirtoja, missä väitetään jonkin rikoksen olevan meneillään. Poliisi toivoo myös, että erityisesti ikäihmisten läheiset ja omaiset keskustelisivat näistä asioista ja verkkopankkitoimintaan liittyvistä vaaroista jatkuvasti läheistensä kanssa.