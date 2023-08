Maskulainen Juhani Lehtonen aloittaa Mandatumin sijoitusjohtajana

Finanssiyhtiö Mandatumin uudeksi sijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty yhtiön senior portfolio manager, VTM Juhani Lehtonen.

Hän on toiminut Mandatumin salkunhoidossa vuodesta 2008 saakka. Lehtonen on muun muassa vastannut useista korkotuotteista, kuten Mandatum Nordic High Yield -rahastosta. Rahoitusmarkkinoilla Lehtonen on työskennellyt vuodesta 2000 asti.

Mandatumin nykyinen sijoitusjohtaja Ville Talasmäki siirtyy Sampo-konsernin sijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Nimitykset toteutuvat sillä ehdolla, että Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen toteutuu lokakuussa. Mandatum on tällä hetkellä osa Sampo-konsernia, josta se on tarkoitus eriyttää.

