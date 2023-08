Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun huumerikosyksikkö on tutkinut yhdessä Keskusrikospoliisin kanssa laajamittaista huumausaineiden maahantuontia, jossa rikollisorganisaatio on salakuljettanut Suomeen useita huomattavia amfetamiini- ja kokaiinieriä. Rikoskokonaisuudessa poliisin takavarikoiman huumausaine-erän katukauppa-arvo olisi ollut noin 3 270 000 euroa. Esitutkinnassa selvitetyn perusteella levitykseen menneen huumausaineen katukauppa-arvo on ollut noin 3 210 000 euroa.

Organisaation epäillään salakuljettaneen Alankomaista Suomeen joulukuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana yhteensä noin 176 kiloa amfetamiinia, noin 14 kiloa kokaiinia, yli tuhat huumaavaa lääkeainetablettia sekä vähäisempiä määriä muita huumausaineita.

Poliisin mukaan Turkuun oli tarkoitus järjestää maaliskuun alussa vielä ainakin 30 kilon amfetamiinierä, jonka toimitus ei toteutunut, koska poliisi otti huumausaineiden vastaanottajan kiinni ennen huumausaine-erän toimitusta.

Poliisi takavarikoi Suomeen salakuljetetuista huumausaine-eristä maaliskuun alussa Turussa noin 43 kiloa amfetamiinia sekä maaliskuun lopussa pääkaupunkiseudulta yhteensä noin 46 kiloa amfetamiinia, noin 9 kiloa kokaiinia ja yli 1 600 kappaletta huumaavia Oxydolor 80 mg -lääkeainetabletteja.

Tutkinta sai alkunsa, kun poliisi otti maaliskuun alussa kiinni turkulaisesta hotellista etsintäkuulutetun vankilomalta palaamatta jääneen henkilön.

– Poliisin suorittaessa etsintöjä henkilön hallinnoimiin tiloihin löytyi hotellihuoneesta muun muassa käsiase, useita tuhansia euroja rahaa ja pieniä määriä huumausaineita sekä avain, jonka poliisi selvitti kuuluvan Turun keskustassa sijaitsevaan lyhytaikaiseen vuokra-asuntoon. Poliisi takavarikoi kyseisestä vuokra-asunnosta etsintöjen yhteydessä noin 43 kiloa amfetamiinia, kertoo tutkinnanjohtaja Jussi Gustafsson Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.

Poliisi selvitti muun muassa huumausaineet ulkomailta Suomeen salakuljettaneen tahon käyttämän kuljetusyksikön, kuljetusyksikön kuljettajan henkilöllisyyden ja huumausaineiden luovutuspaikan Turussa. Maaliskuun lopulla poliisi otti kiinni Turkuun 50 kiloa amfetamiinia toimittaneen henkilön pääkaupunkiseudulta hänen saavuttuaan ulkomailta Suomeen. Ennen kiinniottoaan salakuljettaja oli käynyt luovuttamassa 30 kiloa amfetamiinia ja 5 kiloa kokaiinia Vantaalla asuville henkilöille.

Poliisi otti vantaalaiset kiinni heidän asunnostaan ja takavarikoi samalla huumausaine-erät. Kun poliisi otti kiinni huumeet Suomeen salakuljettaneen henkilön, löytyi hänen kuljetusyksikkönsä hytin takaseinästä ammattimaisesti rakennettu kätkötila, josta poliisi takavarikoi vielä noin 16 kiloa amfetamiinia ja noin 4 kiloa kokaiinia sekä yli 1600 Oxydolor 80 mg -tablettia.

– Kyseinen kuorma-autoon rakennettu kätkö oli hyvin ammattimaisesti rakennettu ja nimenomaan suurten huumausaine-erien salakuljetuksia varten tehty. Kyseinen kätkö ei ollut helposti löydettävissä, kertoo tutkinnanjohtaja Hans Fagerström Keskusrikospoliisista.

Lounais-Suomen poliisi jatkoi esitutkintaa maaliskuun lopun kiinniottojen jälkeen hyvässä yhteistyössä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa, jolloin Lounais-Suomen poliisi pystyi paljastamaan huumausaineorganisaatiosta irrallisen rahanpesuorganisaation.

Poliisi epäilee, että rahanpesuorganisaation jäsenet hakivat Vantaalta kiinniotettujen henkilöiden asunnolta huumausainekaupasta peräisin olevaa rahaa ainakin noin 340 000 euroa. Rahat toimitettiin edelleen ulkomaille.

– Kyseisen summan epäillään olevan peräisin Vantaalle vuoden vaihteessa toimitetusta 50 kilon amfetamiinierästä ja alkuvuodesta toimitetusta viiden kilon kokaiinierästä, tutkinnanjohtaja Gustafsson selventää.

Huumausaineiden lisäksi poliisi takavarikoi rikoskokonaisuuden esitutkinnan yhteydessä noin 580 000 ulkomailta Suomeen salakuljetettua savuketta sekä noin 130 000 euroa käteistä rahaa. Valmisteveron määrä takavarikoiduista savukkeista on noin 209 000 euroa, kerrotaan Krp:stä.

Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna 11 henkilöä, joista osa on edelleen vangittuna. Esitutkinta valmistuu huumausainerikoskokonaisuuden osalta elokuun lopussa ja siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.