Hansan uudeksi kauppakeskusjohtajaksi turkulainen Henri Eteläpelto: "Nuoruudessa tuli aikaa vietettyä paljon Hansakorttelissa"

Lokakuussa Hansakorttelin uutena kauppakeskusjohtajana aloittaa Henri Eteläpelto, jolla on 20 vuoden kokemus kiinteistö- ja kauppakeskusalalta. Koulutukseltaan hän on toimitila- ja kiinteistöjohtamisen restonomi. Turussa syntynyt Eteläpelto siirtyy tehtävään pääkaupunkiseudulta, jossa hän on toiminut päivittäistavarakauppaan erikoistuneen kiinteistösijoitusyhtiö Cibus Nordic Real Estate AB:n palveluksessa.

Eteläpelto kertoo, että paluu takaisin töihin kotikaupunkiin tuntuu hyvälle ja ydinkeskustaan tehtyjen investointien myötä Turussa on kiistatta yksi Suomen hienoimmista kaupunkikeskustoista.

Hansakortteli on Eteläpellolle tuttu paikka, sillä syntyperäisenä turkulaisena hänellä on ollut kauppakeskukseen lähes elämänmittainen suhde.

– Muistan 1980-luvulta, kun Hansakorttelia alettiin rakentaa ja kävin ihmettelemässä pienenä poikana paikalla ollutta isoa monttua. Myös nuoruudessa tuli aikaa vietettyä aika paljon Hansakorttelissa. Tuntuukin ainutlaatuiselta päästä johtamaan tällaista turkulaista ikonia, Eteläpelto sanoo tiedotteessa.