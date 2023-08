Åbo Akademin uudesta Astrasta kaavaillaan kampusrakennuksen lisäksi Turun vanhankaupungin olohuonetta

Åbo Akademin kampusalueelle tulevan Astra-nimisen uudisrakennuksen urakoitsijaksi valitiin Hartela Länsi-Suomi Oy. Rakennustyöt aloitetaan Porthaninkadun varrella syksyllä 2023. Astra valmistuu suunnitelmien mukaan entisen Gadolinian paikalle syksyllä 2025, jolloin Åbo Akademi saa uudet tilat käyttöönsä. Gadolinian purkutyöt valmistuivat kesällä 2023. Åbo Akademin säätiön kiinteistöpäällikkö Mika Soinio kertoi maaliskuussa, että uudisrakennus maksaa yli 30 miljoonaa euroa.

Kokonaisurakka kattaa yhteensä 13 382 neliömetriä, joista Astra-uudisrakennuksen pinta-ala on 10 200 neliömetriä. Rakennuksesta tulee osa Tähtikorttelia, johon kuuluvat uudisrakennuksen lisäksi Åbo Akademin Kirjatorni-kirjasto ja kauppakorkeakoulu. Korttelin nimi Tähti on peräisin Carl Ludvig Engelin Turun kaupungille suunnittelemasta asemakaavasta. Astraan tulee Åbo Akademin yhteisiä tiloja, kuten neuvonta- ja tukipalveluita, kirjastopalveluita, ravintola, kahvila sekä erilaisia tiloja opetusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua varten. Uudisrakennuksen käyttäjiä ovat myös Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Lisäksi Astra toimii myös Turun vanhankaupungin olohuoneena.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa neljän tähden RTS-sertifikaatti. RTS on suomalainen ympäristösertifiointijärjestelmä, joka ottaa huomioon Suomen olot ympäristöasioita tarkasteltaessa. Hiilijalanjälki minimoidaan rakentamisen aikana, ja alihankkijoiden on sitouduttava hiilineutraaleihin suunnitelmiin.

Lue lisää: Uusi Gadolinia sai Turulta luvan – Åbo Akademin säätiön rakennushanke maksaa yli 30 miljoonaa euroa

Uusi nimi valikoitui vajaan 600 ehdotuksen joukosta – ÅA:n uudisrakennus on Astra