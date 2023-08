MTV: Saaristolautan ja Viking Gracen törmäys oli 15 metristä kiinni – "Läheltä piti -tilanne, jouduttu tekemään hätäväistö"

Viking Linen Viking Grace -risteilyalus ja Skiftet-saaristolautta ohittivat toisensa vaarallisen läheltä viime viikonloppuna.

Risteilylaiva ja saaristolautta kohtasivat Ahvenanmaan saaristossa sijaitsevan Sottungan ja Överön saaren välillä.

Viking Gracella matkustanut Harri todisti Viking Gracen kannella uskomattomalta näyttänyttä tilannetta. Hän otti yhteyttä MTV Uutisiin ja kertoi kokemastaan.

– Oltiin vaimon kanssa paikalla ja katsottiin, että tuo lauttahan tulee jumankauta aivan kohti. Otin kännykän esille. Ajattelin, että tämä on pakko kuvata ja toivottavasti ei mitään tapahdu.

Harri arvelee MTV:lle, että jos alukset olisivat törmänneet, siitä olisi seurannut menehtymisiä.

– Kannella oli ihmisiä, jotka olisivat pahimmassa tapauksessa varmaan tippuneet laivojen väliin mereen, hän sanoo.

Poliisista kerrottiin MTV Uutisille, että tapauksesta on aloitettu tutkinta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja hyvän merimiestaidon laiminlyöntinä.

Tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen Länsi-Suomen merivartioston alaisesta Turun rikostorjuntayksiköstä kertoo MTV Uutisille, että alusten välin arvioidaan olleen ainoastaan 15 metriä.

– Mentiin erittäin läheltä. Tässä on ollut selkeästi läheltä piti -tilanne ja on jouduttu tekemään niin sanottu hätäväistö. On mahdollista, että on ollut kiinni 15 sekunnista, että alukset olisivat törmänneet toisiinsa, Lehtonen arvioi.

Hän kuvailee, että vaarallisen tilanteesta tekevät sekä alusten koot että ohituspaikka.

– Viking Grace on valtava alus ja vaaratilanne tapahtui kapeassa väylässä. Isot alukset eivät pysähdy kovin nopeasti ja tällaisessa paikassa väistäminen on haastavampaa, Lehtonen pohtii.

Hän kertoo, että tutkinta tapauksesta on vielä alkuvaiheesta, ja poliisin on tarkoitus kuunnella alusten kapteeneita tapahtuneesta.

Lehtosen mukaan vastaavaa tapahtuu Suomen vesillä harvoin.

– Vain vähän tällaisia tapahtuu. Aluksissa on pätevät kuljettajat ja ammattilaiset puikoissa. Hyvissä ajoin ollaan yleensä yhteyksissä radioilla toisiinsa.