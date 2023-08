Hätäkeskuslaitos vastaanotti alkuvuoden aikana noin 1,5 miljoonaa hätäilmoitusta. Määrä kasvoi 10 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja Ilmoitusten määrä jatkoi kasvua nyt neljättä vuotta peräkkäin. Kasvua tapahtui pääosin hätäkeskuspalveluihin kuulumattomissa yhteydenotoissa.

– Alkuvuosi on ollut ennätysvilkas. Vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärässä ollaan korkeammalla tasolla kuin edellisenä huippukautena vuonna 2019, kertoo tiedotteessa suunnittelupäällikkö Tommi Hopearuoho.

Hätäkeskuslaitos välitti vuoden ensimmäisellä puoliskolla 732 000 tehtävää muille viranomaisille. Loput tehtävistä hoidettiin hätäkeskuksen neuvonnan ja opastuksen avulla. Välitettyjen tehtävien kokonaismääärä kasvoi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvu oli merkittävä erityisesti sosiaalitoimen tehtävämäärissä, joita välitettiin lähes 37 prosenttiyksikköä enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Lisääntyneestä hätäilmoitusmäärästä huolimatta hätäilmoitusten vastausaika pysyi erinomaisella tasolla. Hätäilmoituksiin vastattiin keskimäärin kolmessa sekunnissa. Vaasan, Oulun ja Kuopin hätäkeskuksissa vastausaika jäi alle kolmeen sekuntiin.

Samaan aikaan yksittäisen hätäkeskuspäivystäjän työkuorma kasvoi alkuvuonna merkittävästi verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Yksi hätäkeskuspäivystäjä vastaanotti tammi-kesäkuun aikana keskimäärin 6 800 hätäilmoitusta, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 6 430.

Tammi-kesäkuussa hätäkeskukset vastaanottivat noin 467 000 hätäkeskukseen kuulumatonta puhelua. Näistä tahattomasti soitettuja virhepuheluita oli 450 000 ja ilkivaltaisesti soitettuja 17 000. Tahattomasti soitetuissa puheluissa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 35 prosenttiyksikköä. Sen sijaan ilkivaltaisesti soitetut hätäpuhelut vähenivät 11 prosenttiyksikköä.

Kasvu hätäkeskukseen kuulumattomissa puheluissa johtuu pääosin älylaitteiden tekemillä hätäilmoituksilla. Puhelimissa, joissa on android-käyttöjärjestelmä, on tehty alkuvuonna käyttöjärjestelmäpäivitys.

– Tämän seurauksena puhelin on tehnyt tietyissä tilanteissa hätäilmoituksen ilmoittajan tietämättä. Ilmiö on tunnistettu koko Euroopan alueella, ja käyttöjärjestelmässä on nyt tehty korjauspäivitys, toteaa Hopearuoho.