Turun vanhankaupungin Juseliuksentalolla alkaa julkisivutyö. Työ kestää elokuun loppuun asti.

Rakennuksen edusta on aidoitettu saneerauksen ajaksi. Aidat on rakennettu Uudenmaankadun oikeanpuoleiselle kaistalle Kupittaan suuntaan ajettaessa ja kaista on suljettu elokuun viimeiseen päivään asti.

Juseliuksentalo sijaitsee osoitteessa Uudenmaankatu 1, eli Uudenmaankadun ja Hämeenkadun risteyksessä. Turun kaupunki uskoo, että järjestely voi ruuhkauttaa liikennettä. Uudenmaankadulla.