Etenkin suomalaisilla Pasi-panssariajoneuvoilla on maailmalla hyvä maine. Ukrainan sota on synnyttänyt ennennäkemättömän varustautumisaallon läntisessä Euroopassa. Euroopan valtiot ovat lähettäneet paljon aseistustaan Ukrainaan, joka niiden on pian korvattava uusilla hankinnoilla.