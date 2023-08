Kasitiellä Mynämäellä on raskas ajoneuvo kaatunut tielle. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka on Mynämäentien ja Kivistön välillä.

Ajoneuvoyhdistelmän nostotyö kestää liikennekeskuksen arvion mukaan noin 1–3 tuntia.

Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kerrotaan, että elintarvikelastissa ollut kuorma-auto oli kellahtanut toistaiseksi tuntemattomasta syystä ojaan.

Uutinen päivittyy