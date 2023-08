RIITTA ALAKOSKI

Eläintauteihin erikoistunut Jaana Husu-Kallio on eläinlääkärin ja virkamiehen urallaan ollut toistuvasti tekemisissä lintuinfluenssan kanssa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Hän on erityisen tyytyväinen siitä, miten suomalainen bioturvallisuus on nykyisessä epidemiassa toimiinut.