Sinilevätilanne on parantunut valtakunnallisessa seurannassa. Erittäin runsaaksi luokiteltavaa kukintoa ei esiintynyt edellisellä viikolla yhdelläkään tarkkailuasemalla koko maassa. Sinilevätilanne on parantunut kahtena edellisenä viikkona ja on nyt vuodenaikaan nähden tavallista parempi.

Varsinais-Suomen merialueilla sinilevää on havaittu runsaasti ainoastaan Naantalin Mynälahdella. Sen lisäksi useammilla havaintopaikoilla on havaittu hieman sinilevää. Suurin osa näistä havaintopaikoista on Saaristomeren alueella.

Sisävesillä runsaasti sinilevää on havaittu Kiskon Kirkkojärvellä ja Rymättylän Kirkkojärvellä. Muuten sinilevähavaintoja järvissä ei ole tehty.

Tuulinen sää on vaikeuttanut sinilevän havaittavuutta vedessä, koska kukintolautat ovat sekoittuneet vesimassaan. Tyynellä säällä leviä voi nousta pintaan ja muodostaa lauttoja.