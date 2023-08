Valkohäntäpeurojen pyyntilupia myönnettiin vähemmän kuin viime vuonna, mutta tavoitteena on yhä kannan pienentäminen

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on tulevalle metsästyskaudelle myönnetty 23 777 valkohäntäpeuran pyyntilupaa, 1 332 hirven pyyntilupaa ja 43 kuusipeuran pyyntilupaa. Yhdellä luvalla voidaan kaataa yksi aikuinen hirvieläin tai kaksi vasaa. Kuusipeuraluvat on myönnetty valtaosin Nauvoon.

Varsinais-Suomessa on maan suurin ja kattavin valkohäntäpeurakanta. Suomen riistakeskuksen mukaan tavoitteena on edelleen selkeä kannan vähentäminen, vaikka haetut ja myönnetyt lupamäärät vähenivätkin muutamalla prosentilla. Tulevalle kaudelle myönnetyillä luvilla voidaan metsästää yli 30 000 peuraa.

Hirven pyyntilupamäärä väheni Varsinais-Suomessa viime kaudesta noin 15 prosentilla. Hirvikanta on suurimmassa osassa Varsinais-Suomea tavoitetasolla. Saaristossa kanta on tavoitetta tiheämpi, kun taas Helsinki–Turku-moottoritien eteläpuolella kanta on laskenut jo alle tavoitetason.