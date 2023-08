Turussa myös alakouluihin kasvisruokavaihtoehto – Ruokapalveluista vastaava projektipäällikkö: "tärkeä kehitysaskel"

Turun kaupunki tarjoaa kasvisruokavaihtoehdon myös alakoululaisille uuden lukuvuoden alusta alkaen. Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa kasvisruokavaihtoehto on ollut tarjolla jo vuodesta 2010.

– Kasvisruokavaihtoehdon laajentaminen alakouluihin on tärkeä kehitysaskel, jonka yhtenä tavoitteena on myös lisätä kasvisruoan tunnettuutta ja hyväksyntää osana monipuolista ruokavaliota, kertoo kasvatuksen ja opetuksen ruokapalveluista vastaava projektipäällikkö Maarit Ketola tiedotteessa.

Kasvisruokavaihtoehdon laajentamista alakouluihin valmisteltiin jo kevään aikana ja kasvatus- ja opetuslautakunta päätti asiasta huhtikuussa. Alakoulujen kasvisruokavaihtoehto lisää kaupungin ateriakustannuksia vuosittain arviolta 32 700 eurolla.

– Tarjoilulinjaston rajoitteiden vuoksi kasvisruokavaihtoehto ei ole välttämättä joka päivä tarjolla. Näin voi olla esimerkiksi päivinä, jolloin tarjolla on useampi aterianosa. Tavoitteena on kuitenkin saada kasvisruokavaihtoehto päivittäin tarjolle, kertoo tuotekehityspäällikkö Katja Mäkelä Kaarean ruokapalveluista.

Kouluissa tarjottava kasvisruokavaihtoehto on lähtökohtaisesti lakto-ovovegetaarista. Lakto-ovovegetaarinen ruoka voi sisältää kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitovalmisteita tai kananmunaa. Joidenkin ruokalajien kohdalla kasvisruoka voi olla myös vegaanista eli täysin kasviperäistä.

Kasvisruokavaihtoehtoa ei tarjota kouluissa, joissa on luokkaruokailu.

Kaikissa kaupungin kouluissa vietetään kasvisruokapäivää kerran viikossa, jolloin tarjolla on ainoastaan kasvisruokaa. Aikaisempina kasvisruokapäivinä yläkouluissa ja lukioissa on ollut tarjolla kaksi erilaista kasvisruokavaihtoehtoa. Jatkossa kasvisruokapäivinä on tarjolla ainoastaan yhtä kasvisruokaa kaikille.

