Kotisiivooja varasti kymmenien vanhusten kodeista arvoesineitä – vanhin uhreista 104-vuotias

Kotisiivoojaa epäillään laajasta varkaussarjasta Turun seudulla. Siivoojan epäillään varastaneen kymmenien iäkkäiden ihmisten kodeista arvoesineitä. Kaikkien rikosten kohteet ovat olleet iäkkäämpiä henkilöitä. Vanhin asianomistaja oli varkauden tapahtuessa 104-vuotias.

Kodeista epäillylle kelpasi lähinnä erilaiset kultakorut, kultakellot ja mitalit. Mukaan lähti myös esimerkiksi hopeisia aterimia, joista kallein kokonaisuus oli arvoltaan noin 3000 euroa.

Epäilty tienasi rikoksilla jopa 18 000 euroa myytyään osan anastamistaan esineistä. Osan myydystä omaisuudesta poliisi sai hankittua takaisin ja palautettua omistajilleen. Anastetun arvo-omaisuuden todellinen arvo on kuitenkin huomattavasti suurempi.

Rikoskokonaisuuden tutkinta sai alkunsa vuoden 2022 marraskuussa poliisin saadessa ilmoituksen epäillystä kultakorujen varkaudesta. ilmoittaja arveli, että varkauden takana olisi joku hänen kotonaan käyneistä siivoojista.

Lounais-Suomen poliisin tutkinnassa selvisi, että kyseinen siivouspalveluyrityksessä työskennellyt epäilty oli syyllistynyt yhteensä kymmeniin samantapaisiin varkauksiin käydessään siivoamassa yksityishenkilöiden koteja Turun seudulla. Tehdyt rikokset ajoittuvat vuoden 2022 keskikesästä loppuvuoteen 2022.

Varkaussarjassa on tällä hetkellä kirjattu yhteensä 13 rikosilmoitusta, joista 11 on varkausrikoksia tai sen sarjoja ja kaksi petoksia. Yhdestä kohteesta epäilty tekijä on anastanut arvo-omaisuutta kolmena eri kertana.

Rikoksista epäilty henkilö on ollut esitutkinnassa halukas selvittämään rikoksensa. Poliisi ei epäile siivouspalveluyritystä rikoksesta.

Valtaosa asianomistajista ei tiennyt varkauksista ennen poliisin yhteydenottoa. Anastetut arvoesineet olivat pääosin sellaisia tavaroita, joita ei aktiivisesti käytetä, ja siksi niiden katoamista ei oltu havaittu. Monet varkauden uhriksi joutuneet luulivat tavaroiden vain kadonneen, eivätkä he osanneet yhdistää katoamista siivoojaan.

Lounais-Suomen poliisi viimeistelee rikoskokonaisuuden esitutkintaa ja tapaus lähtee syyttäjälle syyteharkintaan lähiviikkojen aikana.