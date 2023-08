Vaisaaren koulun alueelle rakennettu uusia parkkipaikkoja korvaamaan Tiedonpuiston koulun työmaan alle jääneet

Raision Tiedonpuiston koulun rakennustyömaan alta purettujen parkkipaikkojen tilalle on rakennettu uusia. Uudet yleiset pysäköintialueet löytyvät Kirjastotalon edustalta sekä Terveysristeyksen piha-alueelta. Vaisaaren koulun oppilaiden ja opettajien kulkuvälineille on varattu alueelta omia pysäköintialueita. Uusia paikkoja on tehty enemmän kuin mitä työmaan alta on purettu, tiedottaa Raision kaupunki.

Työmaa on aiheuttanut muutoksia alueella liikkumiseen kesäkuusta alkaen. Raision kaupungin mukaan uusista liikennejärjestelyistä tulee lukuvuoden alkaessa huomioida, että Terveysristeyksen parkkipaikalle ajetaan Opinpolulta.