Köyliön sillan liikennekatko pitenee viikolla purkutöiden aikana selvinneiden suunnitelmasta poikkeavin rakenteiden vuoksi.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on suorittanut Loimaan Köyliönkyläntiellä sijaitsevan sillan puukannen uusimista heinäkuun lopusta alkaen. Liikenne työmaan kohdalla on katkaistu kannen uusimistyön ajaksi ja liikenne on ohjattu kiertotielle.

Korjaustyöhön laaditut suunnitelmamuutokset viivästyttävät katkonaikaisten töiden valmistumista. Alun perin liikennekatkon suunniteltiin kestävän kaksi viikkoa. Silta avataan liikenteelle maanantaiaamuna 21. elokuuta kello 7. Työt siltakohteella valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Liikenne pysyy ohjattuna viitoitetulle kiertotielle maantie 12160 (Köyliönkyläntie) – 12608 (Vanha Alastarontie) – 231 (Ilolantie) – 12610 (Koskenkyläntie – Kojonkulmantie - Köyliönkyläntie) kautta. Kiertotien pituus on noin 20 kilometriä. Jalankululle ei pystytä järjestämään väliaikaista kulkuyhteyttä.