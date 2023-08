Ensimmäinen Turun tunnin junaan liittyvä ratasuunnitelma valmistunut

Salon ja Hajalan välisen kaksoisraiteen suunnitelma on valmistunut ja se on asetettu virallisesti nähtäville. Valmistunut suunnitelma on ensimmäinen Turun Tunnin Juna Oy:n viidestä ratasuunnitelmasta, jotka mahdollistavat uuden Helsingin ja Turun välisen junayhteyden rakentamisen. Loput neljä suunnitelmaa on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Suunnitelma on nähtävillä 9.8.–8.9. välisenä aikana, jolloin liikenne- ja viestintävirasto Traficom ottaa vastaan ratasuunnitelmasta jätettävät muistutukset. Turun Tunnin Juna Oy pyytää suunnitelmasta lausunnot viranomaisilta.

Ratasuunnitelmassa noin 10 kilometrin mittaiselle osuudelle suunniteltiin toinen raide nykyisen viereen, 14 uutta siltaa, kolme levennettävää tai korjattavaa siltaa sekä kaksi uutta tunnelia. Lisäksi suunniteltiin uuden radan edellyttämät tie- ja katujärjestelyt sekä melunsuojaustoimenpiteet. Suunnitelma on nähtävillä Traficomin verkkosivuilla.

Tunnin junan ratasuunnitelmat ja yleissuunnitelma tarvitsevat Traficomin hyväksynnän, minkä jälkeen vuorossa on toteutuspäätös.

