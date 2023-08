Turun verotoimisto suljettu kosteusvaurion vuoksi

Turun verotoimistoo on suljettu toistaiseksi tiloissa sattuneen kosteusvaurion vuoksi. Asiakaspalvelun sulkemiseen päädyttiin, kun katon kosteutta itseensä imeneet akustiikkalevyt tippuivat alas.

− Korjaustyöt aloitetaan loppuviikosta, mutta vielä emme pysty arvioimaan sitä, kuinka kauan ne kestävät, apulaisjohtaja Tea Lehtinen sanoo tiedotteessa.

− Pahoittelemme asiakkaille tilanteesta aiheutuvaa vaivaa. Henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuus on kuitenkin meille tärkeintä, joten verotoimisto on kiinni, kunnes siellä työskentely ja asioiminen on turvallista.

Verohallinto kehottaa asiakkaita hoitamaan veroasiansa OmaVerossa tai puhelinpalvelussa.

Lehtinen muistuttaa, että lähes kaikki veroasiat on mahdollista hoitaa verkossa. Myös Verohallinnon valtakunnallinen puhelinpalvelu toimii normaalisti arkisin klo 9−16.

− Turun verotoimiston ulkopuolella on postilaatikko, johon voi jättää veropostia. Jos tarvitsee lomakkeita, niitä voi tulostaa vero.fi:stä tai tilata puhelimitse numerosta 029 497 030, Lehtinen neuvoo.

Niitä asiakkaita, joiden on välttämätöntä asioida verotoimistossa, Lehtinen kehottaa odottamaan siihen asti, kun Turussa asiointi on mahdollista. Jos asiakas ei voi odottaa, hän voi hoitaa asiansa jossain muussa Verohallinnon asiointipisteessä. Turkua lähimmät palvelupisteet ovat Loimaalla (avoinna ajanvarauksella tiistaisin klo 9−12), Raumalla (avoinna ajanvarauksella tiistaisin) ja Porissa (avoinna ma−ti klo 9−12).