Tie suljettu liikenteeltä Salossa onnettomuuden vuoksi, mukana vaarallisia aineita

Salossa on sattunut liikenneonnettomuus, jossa on mukana vaarallisia aineita. Onnettomuuden vuoksi tie 12227 eli Oinasjärventie on suljettu liikenteeltä.

Tapahtumapaikka sijaitsee Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan Silvasta 2,3 kilometriä Lasikyläntien suuntaan. Autoilijoita kehotetaan hakeutumaan vaihtoehtoisille reiteille.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta kello kahdelta iltapäivällä, ja tie suljettiin noin 20 minuuttia myöhemmin. Tieliikennekeskuksen arvion mukaan tilanne kestää kolmesta kuuteen tuntia. Paikalla on seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.

Uutinen päivittyy.