Koulujen ylijäämäruokajakelut Varsinais-Suomessa jatkuvat kouluvuoden alkaessa: "Jokainen jaettu annos on pieni arjen ekoteko"

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat jälleen koulujen ylijäämäruokaa monella paikkakunnalla Varsinais-Suomessa elokuussa koulujen alkaessa. Ruokaa jaetaan ilmaiseksi kouluilta heti koululounaan päättymisen jälkeen. Ruokajakeluja toteutetaan useammalla paikkakunnalla ja monella eri koululla, joten tarkat aloituspäivät ja kellonajat vaihtelevat. Ruokajakeluun tulee ottaa omat astiat mukaan. Astioita voi olla useampia siltä varalta, että ruokaa on useampaa lajia. Astioiksi kannattaa valita tarpeeksi tiiviit astiat keittoja ja kastikkeita ajatellen. Kyseessä on ylijäämäruoka, joten jaettavan ruuan määrä vaihtelee päivittäin, ja välillä ruokaa ei välttämättä jää lainkaan jaettavaksi.

– On tärkeää, että hyvä ja ravitseva ruoka jaetaan hyötykäyttöön sen sijaan että se jouduttaisiin heittämään pois. Jokainen jaettu annos on pieni arjen ekoteko. Ruokajako on ollut myös todella suosittu vapaaehtoistehtävä, kertoo SPR Varsinais-Suomen piirin ruoka-avun työntekijä Miika Norro.

Varsinais-Suomen alueella on tullut parin vuoden aikana yli sata uutta vapaaehtoista mukaan ruokaa jakamaan. SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää etäperehdytyksen vapaaehtoistehtävästä kiinnostuneille keskiviikkona 13.syyskuuta kello 17.