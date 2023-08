Naantalin Luonnonmaan perhetalon rakennusurakka valmistui kesäkuussa. Perhetalon valmistuminen on osa Naantalin päiväkoti- ja kouluverkon uudistamista. Perhetalomallin kautta perheiden palveluita halutaan tuoda helposti saavutettaviksi. Luonnonmaan perhetalon avajaisia vietetään myöhemmin syksyllä, kun päiväkodin ja koulun toiminta on päässyt kunnolla käyntiin. Myös avoimia ovia suunnitellaan talvikaudelle.

Luonnonmaalla on nyt kaksi päiväkotia eli uusi Luonnonmaan päiväkoti perhetalossa sekä Viialan päiväkoti. Luonnonmaan alakouluun ja esiopetukseen oppilaat siirtyvät pääasiassa Kultarannan koulusta, jonka toiminta päättyi kesäkuussa. Tällä hetkellä uudesta koulusta löytyi kaikille Luonnonmaalla asuville oppilaille paikka, ja tähän pyritään myös jatkossa.

Perhetalossa järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa, harrastustoimintaa sekä oppilashuollon palveluita. Monipuoliset tilat antavat mahdollisuuksia nuoriso- ja vapaa-ajantoimintojen järjestämiseen. Liikuntatoiminta alkaa Perhetalon liikuntasalissa ja kuntosalilla heti syksystä alkaen. Talossa on myös aluekeittiö, jossa valmistetaan aterioita myös kaupungin saaristossa sijaitseviin yksiköihin.

Naantalin kaupungin sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki kannustaa myös kuntalaisia ja yhdistyksiä järjestämään Perhetalossa toimintaa. Perhetalosta löytyy erillinen kokoontumistila, joka on käytettävissä iltaisin, mutta myös mahdollisuuksien mukaan päiväsaikaan. Tilat tulevat varattavaksi syksyn aikana.

Luonnonmaan perhetalo on Naantalin suurin kiinteistöinvestointi 25 vuoteen. Noin 5 200 neliön rakennushankkeen budjetti oli 14,5 miljoonaa euroa. Uuden rakennuksen elinkaaren on laskettu olevan 100 vuotta. Rakennuksen ulkovaippa on tiiliharkkorakenteinen niin sanottu yksiaineinen toteutus. Perhetalo lämpenee maalämmöllä ja sähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla.

