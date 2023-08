Sepelkyyhkyn metsästys alkaa torstaina 10.elokuuta. Sepelkyyhkysaalis on pitkään ollut tasaisessa kasvussa ja on Suomen runsaslukuisin saalislaji, tiedottaa Suomen riistakeskus. Sepelkyyhkysaalis on viime vuosina noussut yli 300 000 lintuun vuodessa. Suurimmat kyyhkysaaliit saadaan Etelä- ja Länsi-Suomessa. Sepelkyyhky on nykyään tavallinen näky myös taajamien pihapiireissä ja puutarhoissa.

Sepelkyyhkyn metsästyskausi on kiivas ja lyhyt, koska suurin osa sepelkyyhkyistä muuttavat etelään jo syyskuun aikana. Sepelkyyhky metsästetään peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydestä.Sepelkyyhky voi saada useita poikueita kesässä, joten osalla sepelkyyhkyistä on pesintä kesken metsästyskauden alkaessa. Metsästys pitääkin kohdistua sepelkyyhkyparviin, koska ne koostuvat poikasista ja pesinnän lopettaneista linnuista.

Keväällä 2023 astui lyijyhaulien käyttökielto voimaan vesistöjen ja kosteikkojen läheisyydessä. Lyijyhauleja ei saa käyttää 100 metriä lähempänä vesistöjä ja kosteikkoja ja kielto koskee kaikkea metsästystä. Vaikka kyyhkyjen metsästys tapahtuu yleensä peltojen laidoilla kuivalla maalla, metsästäjien tulee muistaa ottaa varoetäisyydet huomioon.