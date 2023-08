Keskustan puheenjohtaja, ex-valtiovarainministeri Annika Saarikko arvioi, että Tunnin juna -hankkeen toteutuksen käynnistäminen merkitsisi lovea muiden Varsinais-Suomen liikennehankkeiden rahoitukseen. Saarikko kommentoi asiaa Salon Seudun Sanomissa vierailtuaan Salossa torstaina.

– Mitä valtion omaisuutta aiotaan myydä Tunnin junan alta? Puoli miljardia on valtava potti. Ja se on vasta alkua. Tiedossa on, että koko hanke maksaisi miljardeja, Saarikko sanoi.

Saarikko kertoi jo ennen kevään eduskuntavaaleja nihkeydestään Tunnin junan toteuttamiseen nykyisessä taloustilanteessa, vaikka Turun ja Helsingin välinen nopea ratayhteys on ollut maakunnan edunvalvonnan keihäänkärki.

Saarikko toteaa SSS:lle vakuuttuneensa valtiovarainministeriön selvityksestä, jossa miljardihanke määriteltiin taloudellisesti kannattamattomaksi.

Petteri Orpon (kok) hallitus aikoo käynnistää useasta erillisestä osiosta koostuvan projektin toteutuksen. Hankkeelle on tässä vaiheessa jyvitetty 460 miljoonaa euroa valtion rahaa. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että rahat saadaan valtion omaisuuden myynnistä, mutta tämän tarkemmin asiaa ei vielä ole avattu.

– Yleensä valtion omaisuutta myydään silloin, kun se saadaan tuottavampaan käyttöön. Nythän me tiedämme, että Tunnin juna ei ole taloudellisesti kannattava, Saarikko sanoo SSS:ssa.

Rahallisia panostuksia tarvittaneen myös radanvarsikunnilta.

Saarikko arvioi, että panostukset Tunnin junaan voivat olla pois muista Varsinais-Suomen liikennehankkeista.

– Jos nämä rahat laitetaan Tunnin junaan, onko niin, että sen jälkeen on vuosiin turha haaveilla Raision kehäteistä tai muistakaan isoista liikennehankkeista, hän kysyy.