Turkistarhoissa levinneessä lintuinfluenssaviruksessa on havaittu mutaatioita, jotka tehostavat viruksen monistumista nisäkässoluissa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa. Tällaisia mutaatioita on havaittu kahdella tilalla. Mutaation kautta nisäkkäisiin sopeutuminen kasvattaa THL:n mukaan viruksen kykyä tarttua myös ihmiseen.

– Minkkien kohdalla tämä riski on erityisen suuri minkin ja ihmisen hengitysteiden yhtäläisyyksien takia, THL:n erikoisasiantuntija Erika Lindh toteaa tiedotteessa.

THL:n johtaja Otto Helve kertoo tiedotteessa, että myös kansainväliset terveysviranomaiset ja tutkijat pelkäävät nisäkkäisiin sopeutumisen johtavan pahimmassa tapauksessa ihmiselle uuden influenssaviruksen aiheuttaman pandemian syntymiseen.

Lintuinfluenssa on nyt levinnyt Suomessa 21 turkistarhalle. THL ja Ruokavirasto ovat julkaisseet turkistarhojen lintuinfluenssaepidemiasta yhteisartikkelin, joka on julkaistu Eurosurveillance-tiedelehdessä. THL:n mukaan on saatu todisteita siitä, että luonnonvaraiset linnut ja etenkin naurulokit ovat turkistarhojen lintuinfluenssaepidemian tartunnanlähde. THL toivoo, että turkistarhojen terveysturvallisuutta parannetaan.

– Tämänhetkiset olosuhteet turkistarhoilla, joilla ei ole tehokasta lintusuojausta, mahdollistavat virusten leviämisen luonnonvaraisista linnuista tarhattuihin eläimiin. Riskien hallitseminen edellyttäisi toimia turkistarhoilla sen estämiseksi, että linnut pääsevät kosketuksiin turkiseläinten kanssa, Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen kommentoi tiedotteessa.