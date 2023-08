Epävakainen sää on pitänyt sinilevätilanteen rauhallisena, merellä levää on kuitenkin runsaasti

Sinilevähavainnot ovat vähentyneet hieman viime viikosta sekä järvillä että rannikolla, kertoo Suomen ympäristökeskus tiedotteessaan. Vaikka tilanne on ajankohtaan nähden maltillinen, sinilevää saattaa kuitenkin esiintyä veteen sekoittuneena.

Ely-keskus puolestaan kertoo tiedotteessaan, että sinilevää on merellä paikoin runsaasti, ja enemmän kuin elokuun alussa keskimäärin.

Epävakainen sää on kuitenkin hillinnyt sinileväkukintoja; Ely-keskuksen mukaan levät ovat pysyneet veteen sekoittuneena voimakkaan tuulen vuoksi, mutta pintakukintojen määrä voi lisääntyä, jos tuuli tyyntyy.

Sisävesialueilla sinilevätilanne on pysynyt keskimääräistä parempana. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vakioseurannassa runsaasti sinilevää on havaittu Kiskon Kirkkojärven ja Rymättylän Kirkkojärven havaintopaikoilla.

Merialueilla puolestaan seitsemällä havaintopaikalla on havaittu hieman sinilevää. Runsaasti sinilevää on havaittu Naantalin Mynälahdella. Rotareiden tekemistä levähavainnoista suurin osa on Saaristomeren alueelta.

Varsinais-Suomen sinilevätilanteen voi tarkistaa havaintopaikoittain Järvi-meriwiki -sivustolta.