Tallinkin Baltic Queen aluksen suunniteltu telakointi toteutetaan syyskuussa Turun korjaustelakalla Naantalissa. Tallinna–Tukholma-reitillä normaalisti liikennöivä alus jää pois liikenteestä sunnuntaina 3.syyskuuta Tallinnaan saapumisen jälkeen ja palaa liikenteeseen perjantaina 15.syyskuuta illalla Tallinnasta.

Telakoinnin aikana laivalle tehdään teknisiä huoltotöitä. Näistä suurimpana potkurien lapojen vaihto, mikä lisää laivan energiatehokkuutta ja säästää polttoainetta jopa 10-13 prosenttia. Baltic Queenilla pilotoidaan rungon maalaus grafiittimaalilla, minkä on tarkoitus vähentää vedenvastusta ja näin lisäävän energiatehokkuutta. Mikäli maalauspilotointi osoittautuu toimivaksi, on myös muille yhtiön laivoille tarkoitus tehdä vastaavanlainen rungon maalaus. Myös laivan runko puhdistetaan.

Laivan sisätiloja myös uudistetaan. Hyttien kylpyhuoneita remontoidaan, julkisten tilojen lattioita uusitaan, Grill House -ravintola peruskorjataan ja ravintolaa sisustetaan.

– Syyskuun alun telakoinnin päätavoite on luokituslaitoksen vaatimien todistusten uusiminen Baltic Queenille vuosille 2024-2029. Kiristyvien ympäristövaatimusten myötä meidän on etsittävä jatkuvasti uusia teknologisia ratkaisuja, jotka täyttävät tarvittavat vaatimukset, kommentoi tiedotteessa Tallink-konsernin Head of Ship Management and Chief Tarvi-Carlos Tuulik.