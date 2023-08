Ruokavirasto: kaikki minkit lopetettava turkistarhoilta, joilla todettu lintuinfluenssatartunta – minkki tarjoaa virukselle muita nisäkkäitä paremmat mahdollisuudet muuttua ihmisiin tarttuvaan muotoon

Ruokavirasto määrää kaikki minkit lopetettaviksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta. Päätöksessä on huomioitu Ruokaviraston mukaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkemys.

Minkki on erityisen ongelmallinen eläinlaji lintuinfluenssavirustartuntojen suhteen, koska minkin ylähengitysteissä on sekä lintujen että ihmisten influenssaviruksia sitovia reseptoreita. Minkki on herkkä sairastumaan molempien influenssatyyppien aiheuttamiin tartuntoihin. Minkki voi näin toimia muita nisäkkäitä tehokkaammin sellaisena lintuinfluenssan väli-isäntänä, jossa influenssavirus voi paremmin muuttua ihmisiin tarttuvaan muotoon. Tällaisten virusmuunnosten estämiseksi on tärkeää hävittää kaikki minkit tartunnan saaneilta turkistarhoilta.

Ruokavirasto voi määrätä kaikki tai osan turkistarhan ketuista ja supikoirista lopetettavaksi, mutta lopetuspäätökset tehdään edelleen tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Lopetuspäätökseen vaikuttaa se, kuinka laajasti ja kuinka voimakkailla oireilla lintuinfluenssatartuntaa esiintyy tarhalla. Mahdollista on myös se, ettei tarhan eläimiä määrätä toistaiseksi ollenkaan lopetettavaksi, jos oireet ja lisääntynyt kuolleisuus ovat tarhalla loppuneet.

Uusien lopetusmääräysten valmistelu jatkuu tällä viikolla. Ruokavirasto on toistaiseksi tehnyt eläinten lopetusmääräyksen kolmelle turkistarhalle.

Lintuinfluenssaa on heinäkuun loppuun mennessä todettu kahdellakymmenellä turkistarhalla. Neljän tarhan näytteet ovat parhaillaan tukittavana.

Ruokavirasto ei julkaise tietoa eläinten lopetusmääräyksiä saaneista turkistarhoista.