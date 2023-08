Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ilmoitti asettuvansa ehdolle presidentinvaaleissa. Hän kertoi päätöksestään turvallisuuspolitiikkaan keskittyvän Kotkaniemi-foorumin yhteydessä Luumäellä torstaina illalla.

Aaltola kertoi kesäkuun lopulla olevansa kallistumassa ehdokkuuden suuntaan. Hänen presidenttikisaan osallistumistaan spekuloitiin pitkään, sillä Aaltola oli jo aiemmin vihjaillut mahdollisuudesta lähteä ehdolle. Hän on mielipidemittauksissa ollut presidenttikyselyiden kärkinimien joukossa.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaana kisaan lähtevä Aaltola on turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisten suhteiden asiantuntija, joka on erikoistunut Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan sekä globaaliin suurvaltapolitiikkaan. Asiantuntemukseen kuuluu myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Koulutukseltaan Aaltola on yhteiskuntatieteen tohtori. Hänen tutkimuksensa käsittelevät muun muassa kyberturvallisuutta ja globaalihallinnan järjestelmiä.

Ehdokkaiksi vuoden 2024 presidentinvaaleihin ovat aiemmin ilmoittautuneet valitsijayhdistysten kautta Pekka Haavisto (vihr) ja keskustataustainen Olli Rehn. Vihreät on asettunut Haaviston ja keskusta Rehnin tueksi. Liike nytin ehdokas on puolueen puheenjohtaja Harry "Hjallis" Harkimo. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on ilmoittanut halustaan Perussuomalaisten ehdokkaaksi. Valitsijayhdistysten ehdokkaiksi tähyävät myös keskustakonkari Paavo Väyrynen, Saara Huhtasaari sekä Totuuspuolueen Jaana Kavonius.

Tietoja ehdokkaasta odotetaan vielä kokoomukselta, sdp:ltä, Vasemmistoliitolta, rkp:ltä ja kristillisdemokraateilta.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään 28. tammikuuta 2024. Jos kukaan ehdokkaista ei silloin saa yli puolta äänistä, järjestetään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdollaan kesken 11. helmikuuta.