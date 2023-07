Muutamia Tukholmaan matkaavia lentokoneita laskeutui sunnuntaina iltapäivällä Turun lentokentälle. Syynä tähän oli Ruotsissa raivoava ukkosmyrsky, jonka takia useat koneet eivät pystyneet sunnuntaina laskeutumaan Arlandan lentokentälle, asiasta kertoo muun muassa SVT. Joitakin koneita ohjattiin Turun lentokentälle. Myös useat lähdöt ovat sunnuntaina Ruotsissa viivästyneet. Swedavian mukaan puoli neljän aikoihin pahin myrsky oli jo ohi ja lentoliikenne alkoi hiljalleen normalisoitua.

Swedavian tiedotteessa kerrotaan, että Arlandaan saapuvat koneet kiersivät ilmassa eivätkä päässeet laskeutumaan. Myös Bromman lentoasema on kärsinyt myöhästymisistä myrskyn aikana. Yhteensä noin 20 lentokonetta oli kiertelemässä ja odottamassa myrskyn laantumista.

Swedavian tiedottaja Peter Wärring kertoo SVT:lle, että ei ole huolta siitä, että lentokoneiden polttoaine loppuisi.

– Kaikki lennoilla on varauduttu tällaisia ​​tilanteita varten. Kapteenin on päätettävä, kuinka kauan voi olla odotustilassa ennen kuin on päästävä toiselle lentokentälle, Wärring toteaa.