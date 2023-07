Vapaapalokunnan nopea toiminta pelasti mökkirakennukset Paraisilla

Paraisten Houtskarissa syttyi maastopalo mökin pihapiirissä. Palo levisi muutaman metrin päähän mökkirakennuksista, mutta Houtskarin vapaapalokunnan nopean toiminnan ansiosta tuli ei yltänyt rakennuksiin asti, kertoo päivystävä palomestari Sebastian Holm.

Maastopalon sammutti Houtskarin ja Korppoon vapaapalokunnat, Holm kertoo. Mökin pihasta paloi 700 neliötä metsäpohjaa, mutta muilta vahingoilta säästyttiin. Holm huomauttaa, että vaikka muualla Suomessa on lauantaina satanut rankastikin, saaristossa sää on ollut kuiva ja maasto on edelleen erityisen kuivaa.