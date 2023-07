Kiinalaisille katodimateriaalitehdas Suomeen

Suomen Malmijalostus tiedotti perjantaina, että se perustaa kiinalaisen Beijing Easpring Material Technologyn yhteisyrityksen, jonka tavoitteena on rakentaa katodiaktiivimateriaalia tuottava tehdas Kotkaan. Beijing Easpring Material Technology omistaa 70 prosenttia ja Suomen Malmijalostus 30 prosenttia tehdashanketta vetävästä yhteisyrityksestä.

Tehdashankkeessa käynnistyy nyt tarkempi hankesuunnittelu, minkä lisäksi luvituksen hakeminen hankkeelle pääsee vauhtiin.

Tehtaan ensivaiheen investoinnin suuruus on noin 774 miljoonaa euroa ja suunniteltu tuotanto kattaa vuosittain yli 750 000 täyssähköauton katodimateriaalitarpeen. Tehtaan tuotantokapasiteettia on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa.

Tehdas työllistää noin 360 henkilöä.

Valmistelevat työt Keltakallion teollisuusalueella aloitettiin jo vuoden 2021 lopussa, ja tontin tasaukseen ja valmisteluun liittyvät työt ovat jatkuneet kuluvana kesänä..

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että yhteistyömme jatkuu yhteisyrityksen muodossa. Beijing Easpring on maailman johtavia litiumioniakkujen katodimateriaalien valmistajia. Tehdas vahvistaisi Suomen asemaa Euroopan akkuarvoketjussa ja toisi uutta taloudellista toimintaa Kymenlaakson seudulle sekä muualle Suomeen, kertoi Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen yhtiön tiedotteessa.

Beijing Easpring on vuonna 2001 perustettu litiumioniakkujen katodimateriaalien kehittäjä, valmistaja ja toimittaja, joka on listattu Shenzhenin pörssiin vuonna 2010. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Changzhoussa ja Haimenissa Jiangsun maakunnassa sekä Panzhihuassa Sichuan maakunnassa. Yhtiö valmistelee aktiivisesti globaalia laajentumista.

– Yhtiömme ylin johto on hyväksynyt hankkeemme Kotkassa, mikä on merkittävä askel yhtiömme kansainväliselle laajentumiselle. Olemme erittäin tyytyväisiä läheiseen yhteistyöhömme Suomen Malmijalostuksen kanssa tähdätessämme yhteisinvestointiin tässä hankkeessa. Ensimmäisenä Eurooppaan investoivana kiinalaisena katodimateriaalituottajana tulemme hyödyntämään Suomen vahvuudet sijoituspaikkana, kasvattamaan edelleen tuotantokapasiteettiamme, vahvistamaan eurooppalaista akkuarvoketjua sekä osaltamme edistämään vihreää siirtymää, sanoi Beijing Easpringin toimitusjohtaja Chen Yanbin.