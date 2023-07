Sinileväesiintymien määrät ovat kasvaneet viime viikosta. Sinilevän määrä on myös kasvanut vuodenajalle tavanomaista määrää suuremmaksi. Pääasiassa leväesiintymiä on merialueilla.

Kahdeksalla Varsinais-Suomen Ely-keskuksen merivesien havaintopaikalla on mitattu vähäinen määrä sinilevää. Rauman edustalla, Naantalin Mynälahdella ja Utössä levää on havaittu runsaasti. Myös Rotareiden havaintoasemilla ja kansalaishavainnoissa levää on löytynyt Varsinais-Suomesta runsaasti.

Turku kuitenkin näyttäytyy sekä Ely-keskuksen että kansalaishavaintoja keräävän vesi.fi:n kartoissa poikkeuksena. Sen ranta-alueilta ei ole löytynyt sinilevää yksittäistä saariston kansalaishavaintoa lukuun ottamatta.

Turun kaupunki kertoo, että sen testeissä kaupungin ylläpitämiltä rannoilta ei ole tällä viikolla löytynyt sinilevää. Testit tehdään viikoittain ja niiden tulokset julkaistaan kaupungin nettisivuilla.

Sisävesillä sinilevätilanne on puolestaan vuodenaikaan nähden hyvä. Sisävesistä ainoastaan Rymättylän Kirkkojärvellä ja Kiskon Kirkkojärvellä on havaittu sinilevää.