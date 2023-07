Torstaina alkava Down by the Laituri -festivaalien (DBTL) ajaksi Föli siirtää kahden pysäkin paikkaa muutamalla kymmenellä metrillä. 27.–30. heinäkuuta ajaksi pysäkit 164 ja 1842 Tuomiokirkkotori siirretään noin 80 metriä lähemmäs Hämeenkatua, Fölin tiedotteessa kerrotaan. Tuomiokirkkotorilla ja Brahenpuistossa pidettävän festivaalin päätyttyä pysäkit palaavat alkuperäiselle paikalleen.