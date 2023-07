Finnkino kertoo, että sen teattereissa oli viime viikonloppuna enemmän kävijöitä kuin kertaakaan tammikuun 2020 jälkeen. Katsojia on vetänyt teattereihin sekä Greta Gerwigin Barbie että Christopher Nolanin ydinpommin kehittäjästä kertova Oppenheimer.

Elokuvista suositumpi oli Barbie, joka oli viikonlopun katsotuin elokuva. Finnkinon mukaan ainoa tämän vuosikymmenen elokuva, jota on ensi-iltaviikonloppuna katsottu enemmän, on viimeisin James Bond elokuva 007 No Time to Die.

Yle kertoi Barbien saaneen viikonlopun aikana 70 110 katsojaa ja Oppenheimerin 49 480.

